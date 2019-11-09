Під час падіння Берлінської стіни, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129221-padinnya-berlinskoyi-stiny-google-prysvyatyv-dudl-obiednannu-nimechchyny-foto.html

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Сьогодні виповнюється30 років з часу падіння Берлінської стіни, своєрідного символу Холодної війни, котрий відділяв Західний Берлін від прорадянської Німецької Демократичної Республіки (НДР).

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На дудлі зображено пару щасливих людей, котрі обнімаються, стоячи в прогалині в напівзруйнованій огорожі.

Берлінська стіна була побудована в 1961 році як реакція східнонімецького та радянського керівництва на значну міграцію населення НДР до західнонімецької Федеративної Республіки Німеччина (ФРН), котра характеризувалася значно вищим рівнем життя і громадських свобод.

Західний Берлін був особливим політичним утворенням, що виникло після Другої світової війни на території американського, французького та британського секторів окупації Берліна. Він був з усіх сторін оточений НДР, проте закони Східної Німеччини там не діяли. Перейшовши на територію Західного Берліна, жителі НДР далі могли літаком дістатися ФРН.

Особливо загострилася ситуація в 1961 році, коли НДР покинули понад 207 тис. осіб, переважно з числа молодих і кваліфікованих фахівців.

Після спорудження Берлінської стіни, щоб пройти за її межі, жителям НДР потрібно було отримати дозвіл.

Стіна поступово розбудовувалася, з часом її «обладнали» земляними ровами, колючим дротом, сигнальною огорожею під електричною напругою, смугами з гострих шипів, сторожовими вежами, протитанковими їжаками, освітленням та постами прикордонників через кожні 200 м.

Офіційно НДР заявляла, що стіна споруджена з метою захисту громадян НДР від вилазок західнонімецьких і американських провокаторів, але встановлені там бар'єри та пастки були розміщені так, щоб саме з території Східної Німеччини не можна було потрапити в Західний Берлін.

Водночас з боку території Західного Берліну стіна не містила пасток і бар'єрів й була вкрита графіті.

Під час нелегальних спроб перетнути стіну за період з 1961 по 1989 рік загинули, за різними оцінками, від 136 до 1613 жертв, залежно від того, як оцінюються причини смерті кожної людини. Першим загиблим став застрелений 24 серпня 1961 року 24-річний Гюнтер Літфін. Останньою жертвою вважається Кріс Геффрой, вбитий 6 лютого 1989 року.

Ввечері 9 листопада 1989 року на тлі поступової руйнації прорадянського соціалістичного блоку в Європі влада НДР дозволила відкрити для вільного проходу контрольно-пропускні пункти у Берлінській стіні.

Протягом декількох місяців жителі обох частин Німеччини розтрощили більшу частину стіни.

Ще через рік — 3 жовтня 1990 року відбулося офіційне возз'єднання ФРН, НДР та Західного Берліна в одну країну.

Урочистості з нагоди падіння стіни в Німеччині розпочалися 4 листопада й триватимуть до 10 листопада.

Нагадаємо, на 70-річчя зняття організованої радянською владою наприкінці 40-х років XX ст. блокади Західного Берліну Німеччину відвідав льотчик, який скидав солодощі дітям.