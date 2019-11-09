Большинство жителей ОРДЛО считают украинскую власть виновной в начале войны на Донбассе, фото: «АиФ-Украина»

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Вину за конфликт на Донбассе 96,2% процента жителей ОРДЛО возлагают на постмайданную украинскую власть.

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В то же время на Россию вину в разжигании конфликта возлагают 28,4% жителей временно оккупированных территорий, на «власти» так называемых ДНР/ЛНР — 29,2%. Об этом свидетельствуют результаты проведенного там украинскими социологами исследования, сообщает издание «Зеркало недели».

Возглавляемую Виктором Януковичем домайданную власть виновной считают 79,9% опрошенных.

Еще 76,7% обвиняют Евросоюз, 89,2% - США.

85,3% считают, что в конфликте виноваты местные активисты Майдана, в то время как местных активистов Антимайдана обвиняют только 45,6% опрошенных.

Исследование проводилось в период с 7 по 31 октября этого года, в нем приняли участие 800 респондентов на временно оккупированных территориях Луганской области и 806 человек — на неподконтрольной Киеву части Донецкой области.

Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко недавно заявил, что после проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса во власть могут попасть нынешние местные «чиновники» — руководители больниц, школ, университетов и театров.