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Большинство жителей ОРДЛО считают украинскую власть виновной в начале войны на Донбассе, фото: «АиФ-Украина»
Война на Донбассе: более 96% жителей ОРДЛО возлагают вину за конфликт на Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n129218-voyna-na-donbasse-bolee-96-jiteley-ordlo-vozlagaut-vinu-za-konflikt-na-ukrainu-infografika.htmlРакурс
Вину за конфликт на Донбассе 96,2% процента жителей ОРДЛО возлагают на постмайданную украинскую власть.
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В то же время на Россию вину в разжигании конфликта возлагают 28,4% жителей временно оккупированных территорий, на «власти» так называемых ДНР/ЛНР — 29,2%. Об этом свидетельствуют результаты проведенного там украинскими социологами исследования, сообщает издание «Зеркало недели».
Возглавляемую Виктором Януковичем домайданную власть виновной считают 79,9% опрошенных.
Еще 76,7% обвиняют Евросоюз, 89,2% - США.
85,3% считают, что в конфликте виноваты местные активисты Майдана, в то время как местных активистов Антимайдана обвиняют только 45,6% опрошенных.
Исследование проводилось в период с 7 по 31 октября этого года, в нем приняли участие 800 респондентов на временно оккупированных территориях Луганской области и 806 человек — на неподконтрольной Киеву части Донецкой области.
Погрешность исследования составляет не более 3,2%.
Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко недавно заявил, что после проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса во власть могут попасть нынешние местные «чиновники» — руководители больниц, школ, университетов и театров.
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