Більшість жителів ОРДЛО вважають українську владу винною в початку війни на Донбасі, фото: «АиФ-Украина»

https://racurs.ua/ua/n129218-viyna-na-donbasi-ponad-96-jyteliv-ordlo-pokladaut-vynu-za-konflikt-na-ukrayinu.html

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Вину за конфлікт на Донбасі 96,2% відсотка жителів ОРДЛО покладають на постмайданну українську владу.

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В той же час на Росію вину в розпалюванні конфлікту покладають 28,4% жителів тимчасово окупованих територій, на «владу» так званих ДНР/ЛНР — 29,2%. Про це свідчать результати проведеного там українськими соціологами дослідження, повідомляє видання «Дзеркало тижня».

Очолювану Віктором Януковичем домайданну владу винною вважають 79,9% опитаних.

Ще 76,7% звинувачують Євросоюз, 89,2% - США.

85,3% вважають, що в конфлікті винні місцеві активісти Майдану, в той час як місцевих активістів Антимайдану звинувачують лише 45,6% опитаних.

Дослідження проводилося в період з 7 по 31 жовтня цього року, в ньому взяли участь 800 респондентів на тимчасово окупованих територіях Донецької області та 806 осіб — на непідконтрольній Києву частині Донецької області.

Похибка дослідження становить не більше 3,2%.

Нагадаємо, народний депутат із фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко нещодавно заявив, що після проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до влади можуть потрапити нинішні місцеві «чиновники» — керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів тощо.