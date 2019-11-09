Ученые установили, почему электронные сигареты опасны для здоровья, фото: Pexels

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Ракурс

Потенциально опасный токсин — ацетат витамина Е (токоферилацетат), который используется как добавка при производстве электронных сигарет и связанной с ними продукции, стал причиной многочисленных случаев смерти американских вейперов.

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Это установили ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые проанализировали образцы жидкости из легких 29 пациентов из разных регионов страны, сообщается на сайте ведомства.

Это вещество обнаружили у всех больных, в то время как никотин нашли в 61% случае, или в 16 из 26 образцов,

Эти данные являются прямым доказательством наличия ацетата витамина E в первичном месте повреждения легких, — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что никаких других никаких других потенциальных токсинов за время проведения испытаний обнаружено не было.

Ацетат витамина E — это вещество, которое содержится во многих продуктах питания, а также доступно в пищевых добавках и косметических средствах, таких как крем для кожи.

Его также используют как добавку для разведения жидкости в электронных сигаретах или продуктах для вейпинга, содержащие тетрагидроканнабинол.

Ацетат витамина E обычно не наносит вреда при потреблении его в составе витаминных добавок или нанесении на кожу.

Однако предыдущие исследования показывают, что при вдыхании ацетата витамина E он может влиять на нормальное функционирование легких, — подчеркивают в ведомстве.

Этим летом в США зафиксировали ряд случаев легочных респираторных заболеваний у любителей электронных сигарет.

Так, в штате Иллинойс местный житель умер от неизвестной болезни, вызванной электронными сигаретами.