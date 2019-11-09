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Изменения в бюджет вступили в силу, фото: PxHere
Вступил в силу закон о внесении изменений в госбюджет-2019https://racurs.ua/n129216-vstupil-v-silu-zakon-o-vnesenii-izmeneniy-v-gosbudjet-2019.htmlРакурс
Вступил в силу подписанный недавно президентом Украины Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в закон „О государственном бюджете Украины на 2019 год“».
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Его текст вчера был опубликован в официальном издании «Голос Украины».
Этот закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.
Закон, в частности, предусматривает выделение 1 млрд грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам и недопущение отключения шахт от энергоснабжения.
Кроме того, изменения в бюджет предусматривают увеличение расходов на оборону — на более чем 1,3 млрд грн. Соответствующие средства пойдут на увеличение денежного обеспечения военнослужащих ряда силовых ведомств и Главного управления разведки Минобороны до уровня выплат в ВСУ.
Среди других изменений бюджета — выделение средств на финансирование строительства линии столичного метрополитена до киевского массива «Виноградарь».
Напомним, за соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала 31 октября голосами 291 народного избранника.
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