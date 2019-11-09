Зміни до бюджету набули чинності, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n129216-nabuv-chynnosti-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-derjbudjetu-2019.html

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Набув чинності підписаний нещодавно президентом України Володимиром Зеленським закон «Про внесення змін в закон „Про державний бюджет України на 2019 рік“».

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Його текст вчора був опублікований в офіційному виданні «Голос України».

Цей закон набуває чинності з наступного дня після опублікування.

Закон, зокрема, передбачає виділення 1 млрд грн на погашення заборгованості із зарплат шахтарям та недопущення відключення шахт від енергопостачання.

Крім того, зміни до бюджету передбачають збільшення витрат на оборону — на понад 1,3 млрд грн. Відповідні кошти підуть на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців низки силових відомств та Головного управління розвідки Міноборони до рівня виплат у ЗСУ.

Серед інших змін бюджету — виділення коштів на фінансування будівництва лінії столичного метрополітену до київського масиву «Виноградар».

Нагадаємо, за відповідний законопроект Верховна Рада проголосувала 31 жовтня голосами 291 народного обранця.