Вчені уточнили сталу Хаббла, фото:

https://racurs.ua/ua/n129215-shvydkist-rozshyrennya-vsesvitu-utochnyly-ucheni.html

Ракурс

Швидкість розширення Всесвіту, також відому як стала Хаббла, уточнила міжнародна група вчених за допомогою сучасних технологій та методів.

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Дані щодо ослаблення космічних гама-променів, отримані від наземних та орбітальних телескопів, дозволили визначити, що стала Хаббла становить 67,5 км у секунду на мегапарсек (один мегапарсек еквівалентний приблизно 3,26 млн світлових років). Про це повідомляє прес-служба Клемсонського університету (США).

Стала Хаббла означає, що галактика, розташована від нас на відстані один мегапарсек, віддалятиметься від нас на швидкості 67,5 км у секунду через розширення Всесвіту. В той же час галактика, яка знаходиться на відстані двох мегапарсек від нашої галактики, віддалятиметься вдвічі швидше.

Гамма-промені є найбільш «енергійною» формою світла. Під час їх взаємодії з екстрагалактичним фоновим світлом (космічним туманом, що складається з ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного світла, випромінюваного зірками або розташованим поряд пилом) залишається помітний відбиток — поступова втрату потоку.

Ступінь взаємодії залежить від тривалості їх перебування у Всесвіті. І відстань, яку гамма-промені подолали, залежить від розширення. Якщо розширення невелике, вони проходять невелику відстань. Якщо розширення велике, вони проходять дуже велику відстань, — зазначають учені.

Отримавши ці дані, вчені «перевернули дошку», використавши інформацію про ступінь поглинання гама-променів для розрахунку швидкості розширення Всесвіту.

Сталу Хаббла запропонував американський астроном Едвін Хаббл (1889−1953), на честь котрого названо відомий космічний телескоп NASA. На початку XX ст. Хаббл став одним з перших астрономів, хто зробив висновок, що Всесвіт складається з багатьох галактик.

Хаббл спочатку оцінив швидкість розширення Всесвіту в 500 км на секунду на мегапарсек. Згодом астрономи значно уточнили цей показник.

Нагадаємо, нещодавно вчені вдвічі «зменшили» масу найлегшої речовини у світі — нейтрино.