Встановлено речовину, яка призводила до загибелі любителів електронних сигарет у СШАhttps://racurs.ua/ua/n129217-stala-vidoma-rechovyna-yaka-pryzvodyla-do-zagybeli-amerykanskyh-lubyteliv-elektronnyh-sygaret.htmlРакурс
Потенційно небезпечний токсин — ацетат вітаміну Е (токоферилацетат), котрий використовується як добавка при виробництві електронних сигарет та пов’язаної з ними продукції, став причиною численних випадків смерті американських вейперів.
Це встановили вчені з Центру по контролю і профілактиці захворювань США, котрі проаналізували зразки рідини з легенів 29 пацієнтів із різних регіонів країни, повідомляється на сайті відомства.
Цю речовину виявили в усіх хворих, в той час як нікотин знайшли в 61% випадку, або в 16 з 26 зразків,
Ці дані є прямим доказом наявності ацетату вітаміну E в первинному місці пошкодження легень, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що ніяких інших ніяких інших потенційних токсинів за час проведення випробувань виявлено не було.
Ацетат вітаміну E — це речовина, яка міститься в багатьох продуктах харчування, а також доступна в харчових добавках та косметичних засобах, таких як крем для шкіри.
Його також використовують як добавку для розведення рідини в електронних сигаретах або продуктах для вейпінгу, що містять тетрагідроканабінол.
Ацетат вітаміну E зазвичай не завдає шкоди при споживанні його в складі вітамінних добавок або нанесенні на шкіру.
Однак попередні дослідження показують, що при вдиханні ацетату вітаміну E він може впливати на нормальне функціонування легенів, — наголошують у відомстві.
Цього літа в США зафіксували низку випадків легеневих респіраторних захворювань у любителів електронних сигарет.
Так, у штаті Іллінойс місцевий житель помер від невідомої хвороби, спричиненої електронними сигаретами.