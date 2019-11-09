Учені встановили, чому електронні сигарети небезпечні для здоров’я, фото: Pexels

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Потенційно небезпечний токсин — ацетат вітаміну Е (токоферилацетат), котрий використовується як добавка при виробництві електронних сигарет та пов’язаної з ними продукції, став причиною численних випадків смерті американських вейперів.

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Це встановили вчені з Центру по контролю і профілактиці захворювань США, котрі проаналізували зразки рідини з легенів 29 пацієнтів із різних регіонів країни, повідомляється на сайті відомства.

Цю речовину виявили в усіх хворих, в той час як нікотин знайшли в 61% випадку, або в 16 з 26 зразків,

Ці дані є прямим доказом наявності ацетату вітаміну E в первинному місці пошкодження легень, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що ніяких інших ніяких інших потенційних токсинів за час проведення випробувань виявлено не було.

Ацетат вітаміну E — це речовина, яка міститься в багатьох продуктах харчування, а також доступна в харчових добавках та косметичних засобах, таких як крем для шкіри.

Його також використовують як добавку для розведення рідини в електронних сигаретах або продуктах для вейпінгу, що містять тетрагідроканабінол.

Ацетат вітаміну E зазвичай не завдає шкоди при споживанні його в складі вітамінних добавок або нанесенні на шкіру.

Однак попередні дослідження показують, що при вдиханні ацетату вітаміну E він може впливати на нормальне функціонування легенів, — наголошують у відомстві.

Цього літа в США зафіксували низку випадків легеневих респіраторних захворювань у любителів електронних сигарет.

Так, у штаті Іллінойс місцевий житель помер від невідомої хвороби, спричиненої електронними сигаретами.