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На западе Украины 10 ноября ожидаются дожди, фото: «Ракурс»
Погода в Украине на 10 ноября: на западе днем возможны дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n129224-pogoda-v-ukraine-na-10-noyabrya-na-zapade-dnem-vozmojny-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 10 ноября будет без существенных осадков на большей части территории, за исключением Карпат и западных областей, где днем возможны дожди.
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В ночные и утренние часы на Правобережье видимость будут ухудшать туманы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит 6−11°, днем — 12−15°, на юге — до 19°.
В Киеве 10 ноября существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 9−11 °, днем — 12−14°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Во Львове ночь пройдет без осадков, днем синоптики прогнозируют дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 7−9°, днем поднимутся до 12−14°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Одессе существенные осадки также не ожидаются. Температура ночью составит 9−11°, днем — 17−19°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Днепре метеорологи осадков также не прогнозируют. Ночью температура воздуха опустится до 8−10°, днем поднимется до 14−16°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Харькове сутки пройдут без осадков. Ночью градусники покажут 6−8°, днем — 12−14°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
На Закарпатье ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен дождь. Ночью температура воздуха составит 7−9°, днем — 12−14°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 10 ноября будет достаточно спокойной, ожидать стоит лишь на небольшие возмущения, в основном во второй половине дня.
Напомним, синоптики ожидают, что в ноябре средняя месячная температура воздуха составит 0−7° тепла.
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