Репер Каньє Вест балотуватимете в президенти США. Фото: flickr.com

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Ракурс

Каньє Вест, популярний американський репер, заявив про намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

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Співак хоче розширити права афроамериканців та збільшити кількість робочих місць. Про це музикант заявив під час щорічного фестивалю інновацій Fast Company Innovation Festival у Нью-Йорку, повідомляє портал NME.

Коли я буду балотуватися у президенти у 2024, ми могли б створити стільки робочих місць. Мартіна Лютер Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав та можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей, — заявив репер.

Як відомо, журнал Forbes назвав репера Каньє Вест найбільш високооплачуваним хіп-хоп виконавцем у світі. Музикант зумів заробити 150 млн дол., після того, як випустив спільно з брендом Adidas колекцію спортивного взуття Yeezy.

Нагадаємо, американські спецслужби в 2018 році допитали репера Емінема після того, як вийшла його пісня зі згадуванням президента Дональда Трампа і його доньки Іванки.