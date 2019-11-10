Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США. Фото: flickr.com

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Ракурс

Канье Уэст, популярный американский рэпер, заявил о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году.

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Певец хочет расширить права афроамериканцев и увеличить количество рабочих мест. Об этом музыкант заявил во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, сообщает портал NME.

Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024, мы могли бы создать много рабочих мест. Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было кое-что другое, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, увеличении экономических возможностей, — заявил рэпер.

Как известно, журнал Forbes назвал рэпера Канье Вест самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем в мире. Музыкант сумел заработать 150 млн долл. после того, как выпустил совместно с брендом Adidas коллекцию спортивной обуви Yeezy.

Напомним, американские спецслужбы в 2018 году допросили рэпера Эминема после того, как вышла его песня с упоминанием президента Дональда Трампа и его дочери Иванки.