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Синоптики предупредили о сильных туманах. Фото: goodfon.ru

Внимание водителям: синоптики предупредили о сильных туманах в Украине (КАРТА)

10 ноя 2019, 10:19
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Синоптики предупредили о сильных туманах в Украине в воскресенье, 10 ноября.

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Туманы ожидаются по всей территории государства. Они сохранятся до конца первой половины дня. Видимость ухудшится до 200−500 м. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

В Киевской городской государственной администрации посоветовали водителям быть осторожными на дорогах. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения и включить противотуманные фары совместно с ближним светом.

За рулем стоит держать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать во время движения резких маневров. В случае остановки нужно включить аварийную световую сигнализацию.

В Украине сохранится туман. Карта: Гидрометцентр

Напомним, погода в Украине 10 ноября ожидалась без существенных осадков на большинстве территории. Гидрометцентр сегодня обещал в Карпатах и западных областях дожди. Температура воздуха днем составит 12−15°, на юге до 19° выше нуля.

Источник: Ракурс


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