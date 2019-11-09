Дональд Трамп, фото: Coast Guard Compass

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Общее голосование по импичменту президента США Дональда Трампа законодатели из Демократической партии, которая имеет большинство в Палате представителей Конгресса, планируют провести до Рождества.

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Таким образом, с нового года этот вопрос будет рассматривать уже верхняя палата американского парламента — Сенат, сообщает издание The Hill со ссылкой на заявления представителей Демократической партии.

Следователи в Палате представителей под руководством председателя комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, похоже, завершили последние 15 частных допросов нынешних и бывших должностных лиц администрации Трампа. На этой неделе они начали публиковать тысячи страниц стенограмм этих интервью, отмечает издание.

Ожидается, что на следующей неделе демократы начнут первые публичные слушания с телетрансляцией их почти семинедельного расследования по импичменту президента США.

На них будут вызваны трое дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло требовали «услуги за услугу» от Украины, — отмечает издание.

Это тяжелый график. Но это выполнимый график, учитывая, где мы находимся, и всю проделанную до сих пор работу, — заявил в четверг журналистам член комитета по разведке Дэнни Хек.

В сентябре Палата представителей Конгресса США инициировала импичмент Трампа. Противники президента США считают, что он в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля давил на последнего с целью побудить его к проведению расследования относительно одного из фаворитов следующих американских выборов — Джо Байдена.

Напомним, Трамп недавно заявил о готовности опубликовать еще одну стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.