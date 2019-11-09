Боеприпасы нашли на расстоянии 30 м от путепровода, фото: КГГА

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Ракурс

В Киеве возле Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Находка была сделана во время замены инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, боеприпасы располагались на расстоянии 30 м от путепровода.

Специалисты ГСЧС, которые прибыли на место инцидента, изъяли 101 артиллерийский снаряд различных типов (47 — калибра 152 мм, 35 — калибра 122 мм, 8 — калибра 105 мм, 11 — калибра 76 мм), а также три минометные мины и ручную гранату, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы по извлечению взрывоопасных предметов продолжались до 3.20 ночи, в них были задействованы 14 сотрудников ГСЧС.

Эти боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке. Также спасатели проверят прилегающую территорию.

Всего с начала года на территории Киева изъяты и уничтожены более тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, недавно в Днепропетровской области разоблачили полицейского, который продавал боеприпасы через интернет. Его задержали «на горячем» в момент отправления «клиенту» семи упаковок с 350 патронами калибра 5,6 мм.