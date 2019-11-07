Новости Украины

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Ракурс
Под Днепром задержали полицейского, который продавал боеприпасы по интернету. Фото:

Под Днепром задержали полицейского, который продавал боеприпасы по интернету (ВИДЕО)

7 ноя 2019, 16:55
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В Павлограде Днепропетровской области задержали полицейского, который продавал боеприпасы по интернету.

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Первые сообщения о продаже патронов полицейские обнаружили в сети еще в сентябре этого года. Позже им удалось установить, что сбытом боеприпасов занимается их коллега из Павлограда.

Задержание правоохранителя проводили бойцы КОРД. Его поймали на горячем, когда он отправлял своему клиенту семь упаковок с патронами. При осмотре полицейского при нем обнаружили 350 патронов калибра 5,6 мм, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В данный момент правоохранитель находится под стражей. Вскоре ему сообщат о подозрении.

По предварительным данным, он может оказаться в местах лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Также в Национальной полиции показали видео задержания злоумышленника.

Напомним, что в Житомирской области начальник одного их секторов противодействия наркопреступности областного управления полиции был задержан по подозрению в торговле наркотиками. По версии следствия, правоохранитель продавал наркотики и сырье распространителям для реализации.

Источник: Ракурс


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