В Хакасии пожарный поджигал дома. Фото: e1.ru

https://racurs.ua/n129148-v-rossii-zaderjali-nachalnika-pojarnoy-chasti-on-podjigal-doma-chtoby-proverit-reakciu.html

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В Российской Федерации задержали пожарного, который поджигал дома.

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Начальника одной из пожарных частей в Хакасии Ивана Шнайдера арестовали по подозрению в умышленном поджоге нескольких жилых домов. За три месяца в селе Баликса Аскизского района сгорело шесть домов. Пожары случались по вечерам, когда 26-летнего начальника не было на смене. Об этом сообщают «Вести.Хакасия» в эфире «Россия 1».

Отмечается, что мужчина возглавил пожарную часть в июле 2019 года. Уже в августе начали гореть жилые дома. Злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения, когда пытался поджечь гараж. Таким образом полиция смогла обнаружить поджигателя.

Злоумышленник уже признал свои преступления. Он заявил, что поджогами пытался проверить, как быстро его подчиненные смогут приехать на вызов. Против пожарного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса России.

Напомним, в августе в России горели леса в Сибири. Площади пожаров охватывали площадь 4,5 млн га, а дым достиг Аляски и части западного побережья Канады.