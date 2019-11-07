У Хакасії пожежник підпалював будинки. Фото: pressa.tv

https://racurs.ua/ua/n129148-u-rosiyi-zatrymaly-nachalnyka-pojejnoyi-chastyny-vin-pidpaluvav-budynky-schob-pereviryty-reakciu.html

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У Російській Федерації затримали пожежника, який підпалював будинки.

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Начальника однієї з пожежних частин в Хакасії Івана Шнайдера заарештували за підозрою в умисному підпалі кількох житлових будинків. За три місяці в селі Балікса Аскізького району згоріло шість будинків. Пожежі відбувалися вечорами, коли 26-річного начальника не було на зміні. Про це повідомляють «Вести.Хакасія» в ефірі «Росія1».

Зазначається, що чоловік очолив пожежну частину в липні 2019 року. Вже в серпні почали горіти житлові будинки. Зловмисник потрапив в об'єктив камер відеоспостереження, коли намагався підпалити гараж. Таким чином поліція змогла виявити палія.

Зловмисник вже визнав свої злочини. Він заявив, що підпалами намагався перевірити, як швидко його підлеглі зможуть приїхати на виклик. Проти пожежника порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 167 (умисне знищення майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу Росії.

Нагадаємо, у серпні в Росії горіли ліси в Сибіру. Площі пожеж охоплювали площу 4,5 млн га, а дим досяг Аляски та частини західного узбережжя Канади.