Новини України

Під Дніпром затримали поліцейського, який продавав боєприпаси в інтернеті. Фото:

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Ракурс

У Павлограді Дніпропетровської області затримали поліцейського, який продавав боєприпаси по інтернету.

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Перші повідомлення про продаж патронів поліцейські виявили в мережі ще в вересні цього року. Пізніше їм вдалося встановити, що збутом боєприпасів займається їхній колега з Павлограда.

Затримання правоохоронця проводили бійці КОРД. Його спіймали на гарячому, коли він відправляв своєму клієнту сім упаковок з патронами. При огляді поліцейського при ньому виявили 350 патронів калібру 5,6 мм, повідомляє прес-служба Національної поліції області.

В даний момент правоохоронець перебуває під вартою. Незабаром йому повідомлять про підозру.

За попередніми даними, він може опинитися в місцях позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Також у Національній поліції показали відео затримання зловмисника.

Нагадаємо, що в Житомирській області начальник одного з секторів протидії наркозлочинності обласного управління поліції був затриманий за підозрою в торгівлі наркотиками. За версією слідства, правоохоронець продавав наркотики і сировину розповсюджувачам для реалізації.