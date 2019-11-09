Боєприпаси знайшли на відстані 30 м від шляхопроводу, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n129213-bilya-shulyavskogo-shlyahoprovodu-v-kyievi-znayshly-ponad-100-artyleriyskyh-snaryadiv-foto.html

Ракурс

У Києві біля Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Loading...

Знахідку було зроблено під час заміни інженерних мереж. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами заступник голови КМДА Петра Пантелеєва, боєприпаси розташовувалися на відстані 30 м від шляхопроводу.

Фахівці ДСНС, які прибули на місце інциденту, вилучили 101 артилерійський снаряд різних типів (47 — калібру 152 мм, 35 — калібру 122 мм, 8 — калібру 105 мм, 11 — калібру 76 мм), а також три мінометні міни та ручну гранату, повідомляє прес-служба відомства.

Роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів тривали до 3.20 ночі, у них були задіяні 14 співробітників ДСНС.

Ці боєприпаси будуть знищені у встановленому порядку.

Загалом з початку року на території Києва вилучено понад близько тисячу вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпропетровській області викрили поліцейського, який продавав боєприпаси через інтернет. Його затримали «на гарячому» в момент відправляння «клієнтові» семи упаковок з загалом 350 патронами калібру 5,6 мм.