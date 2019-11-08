Суд ООН оголосив рішення у справі «Україна проти Росії». Фото: Epa

https://racurs.ua/ua/n129212-golovni-novyny-za-8-lystopada-boyovyky-zirvaly-proces-rozvedennya-u-petrivskomu-a-sud-u-gaazi.html

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Сьогодні не відбулося заплановане на 12.00 розведення сил та засобів біля Петрівського на Донеччині. Сепаратисти так званої Донецької народної республіки не підтвердили готовність до розведення, хоча 4 листопада біля Золотого вони розпочали йогопершими. Процес відтермінували на суботу, 9 листопада.

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Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід особам, які підозрюються у розкраданні обладнання для військових літаків. Правоохоронці підозрюють начальника обслуговування літаків та старшого інженера інженерно-авіаційної служби у привласненні військового майна, вчиненого в умовах особливого періоду. Обох Феміда відправила під домашній арешт.

В уряді наголосили, що у листопаді з платіжок зникнуть субсидії та пільги. Виявилося, що це пов’язано з початком другого етапу монетизації субсидій. Після розрахунку розміру пільг та субсидій органи соціального захисту самостійно перераховуватимуть кошти на вказані субсидіантами реквізити, або ж в «Ощадбанк», який оплатить платіжки в автоматичному режимі.

Міжнародний суд ООН у Гаазі 8 листопада оголосив рішення у справі «Україна проти Росії». Голова суду Абдуль-Каві Юсуф заявив, що Феміда дійшла висновку, що його юрисдикція поширюється на розгляд позову України до Росії у зв’язку з порушенням останньою міжнародного права в анексованому Криму.