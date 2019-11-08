Розкрадання обладнання для військових літаків розслідують в Україні, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129192-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-pidozruvanym-u-rozkradanni-obladnannya-dlya-viyskovyh-litakiv.html

Ракурс

Розкрадання обладнання для військових літаків розслідують співробітники правоохоронних органів.

Loading...

Слідчим суддею Галицького районного суду міста Львова обрано запобіжний захід підозрюваним у виді домашнього арешту. Про це повідомляється прес-службою судової інстанції.

Начальника обслуговування літаків та старшого інженера інженерно-авіаційної служби підозрюють у привласненні військового майна, вчиненого в умовах особливого періоду. Розслідування триває за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

Прийняте рішення також відсторонити вказаного керівника від займаної посади. В повідомленні йдеться, що постанову ухвалено з огляду на доведеність обґрунтованої підозри осіб у вчиненні злочину.

Співробітники правоохоронних органів встановили, що злочинні дії здійснювались у військових частинах у Київській області. Було викрадено комплектуючі та запасні деталі до літаків МіГ-29 для продажу.

Зловмисники намагались збути продукцію представнику комерційної структури. Правоохоронці затримали фігурантів справи під час передачі. У порушників вилучили велику кількість запасних частин та комплектуючих до бойових літаків МіГ-29.

Раніше у США заявили, що продають приватний винищувач Міг-29, який свого часу належав армії України. Літак знаходився у колекції мільярдера та співзасновника Microsoft Пола Аллена.