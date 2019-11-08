Розкрадання обладнання для військових літаків розслідують в Україні, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/n129192-sud-izbral-meru-presecheniya-podozrevaemym-v-hischenii-oborudovaniya-dlya-voennyh-samoletov.html

Ракурс

Хищения оборудования для военных самолетов расследуют сотрудники правоохранительных органов.

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Следственным судьей Галицкого районного суда города Львова избрана мера ход подозреваемым в виде домашнего ареста. Об этом сообщатся пресс-службой судебной инстанции.

Начальника обслуживания самолетов и старшего инженера инженерно-авиационной службы подозревают в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода. Расследование происходит по части третьей статьи 410 Уголовного кодекса Украины.

Принято решение также отстранить указанного руководителя от занимаемой должности. В сообщении говорится, что постановление принято с учетом доказанности обоснованного подозрения лиц в совершении преступления.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступные действия совершались в военных частях в Киевской области. Были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи.

Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры. Правоохранители задержали фигурантов дела во время передачи. У нарушителей изъяли большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетов МиГ-29.

Ранее в США продают частный истребитель МиГ-29, который в свое время принадлежал армии Украины. Самолет находился в коллекции миллиардера и соучредителя Microsoft Пола Аллена.