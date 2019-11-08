Автоновости: водителя фуры в Киеве дважды за сутки поймали на пьянке за рулем, скриншот видео

https://racurs.ua/n129191-zakoldovannyy-makdrayv-voditelya-fury-v-kieve-dvajdy-za-sutki-poymali-na-pyanke-za-rulem-video.html

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Водителя фуры в Киеве патрульные полицейские дважды за сутки поймали на пьянке за рулем. Сначала он пьяным разбил заборы, пытаясь грузовиком заехать на «Макдрайв», а на следующее утро полиция повторно остановила его.

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Водитель Renault вляпался в историю на улице Вышгородской, сообщает «Киев оперативный». Он неудачно заехал на «Макдрайв», сломав там заборы. Водителя задержали патрульные и драгер показал сильное опьянение — 2,73 промилле.

Грузовик, который парализовал движение на парковке и заблокировал работу ресторана «Макдональдс», отпарковал в безопасное место товарищ пьяного водителя.

Тот решил продолжить приключения, позвонил напарнику и они продолжили «отдых» в кабине фуры. Впоследствии вызвали к себе и проститутку.

Утром водители решили продолжить рейс и выехали из «Макдрайва». Но уже через 700 метров их снова остановили патрульные. На этот раз драгер показал 1,22 промилле и на водителя составили второй протокол.