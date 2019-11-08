Дубневич попал в СИЗО несмотря на уплаченный залог в 100 млн грн, фото — Цензор

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Народный депутат Украины Ярослав Дубневич попал в следственный изолятор несмотря на уплаченный залог в 100 млн грн.

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О решении этапировать нардепа до вынесения решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассказал его адвокат Алексей Шевчук, сообщает «Украинская правда».

Залог за нардепа вносили 6 и 7 ноября несколько человек. На момент вынесения решения ВАКС оплатили 100 млн грн (на 10 млн больше, чем определил впоследствии суд).

Адвокат считает, что увозить Дубневича в СИЗО не имели права, поскольку тот выполнил решение суда и заплатил залог.

Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из Офиса президента или других коридоров власти, те, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков, — считает адвокат.

Шевчук добавил, что сегодня подал в Шевченковский райсуд заявление о незаконном задержании своего клиента, а в начале следующей недели подготовит обращение в Европейский суд по правам человека.

Защитнику неизвестно, где сейчас находится Дубневич, и он обратился по этому поводу в НАБУ.

Напомним, что вчера вечером Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 млн грн.