Возможно, не поняли: «слуга народа» рассказал, почему не все коллеги проголосовали за арест Дубневича (ВИДЕО)

Арест Дубневича: в монобольшинстве объяснили, почему не все проголосовали за ходатайство Генпрокуратуры, фото — "Левый берег"

https://racurs.ua/n129184-vozmojno-ne-ponyali-sluga-naroda-rasskazal-pochemu-ne-vse-kollegi-progolosovali-za-arest.html

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Депутат от монобольшинства Роман Грищук объяснил, почему не все его коллеги из фракции не проголосовали за арест нардепа Ярослава Дубневича.

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Грищук предположил, что они «могли не понимать, за что голосуют». Нардеп из «Слуги народа» рассказал об обстоятельствах рассмотрения в Раде ходатайства на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, которое генпрокурор Руслан Рябошапка в октябре внес в парламент.

Там три было голосования. Часть или не понимала, что это… Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать, — пояснил Грищук в интервью Bihus.Info.

Он также сообщил, что это было персональное решение каждого нардепа. Грищук напомнил, что против решения об ответственности Дубневича голосовали фракции «Европейской солидарности», самовыдвиженци и «Оппозиционным платформы — За жизнь».

В студенческие годы Грищук играл в Клубе веселых и находчивых. В 2012 году учредил студию «Мамахохотала». Выиграл выборы от партии «Слуга народа» в избирательном округе № 222 (часть Соломенского района. Киева). Член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, что суд арестовал нардепа Дубневича и назначил 90 млн грн залога. В случае внесения залога он будет вынужден сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Рада 31 октября позволила привлечь Дубневича к ответственности. Причем парламент трижды голосовал по этому вопросу: за разрешение на привлечение Дубневича к уголовной ответственности (332 голоса), за разрешение на его задержание (241 голос) и разрешение на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (229 голосов). Во время последнего голосования «Слуге народа» помогла фракция «Голос», поскольку исключительно поддержки монобольшинства было бы недостаточно.

Впоследствии детективы НАБУ вручили Дубневичу уведомление о подозрении в причастности к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця». Правоохранители считают, что Дубневич, злоупотребляя служебным положением, мог влиять на руководство «Укрзализныци», а именно способствовал закупке товаров по завышенным ценам в подконтрольных себе компаниях.