Арешт Дубневича: у монобільшості пояснили, чому не всі проголосували за клопотання Генпрокуратури, фото — "Лівий берег"

https://racurs.ua/ua/n129184-mojlyvo-ne-vsi-zrozumily-sluga-narodu-rozpoviv-chomu-ne-vsi-kolegy-progolosuvaly-za-aresht.html

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Депутат від монобільшості Роман Грищук пояснив, чому не всі його колеги із фракції не проголосували за арешт нардепа Ярослава Дубневича.

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Грищук припустив, що вони «могли не розуміти, за що голосують». Нардеп зі «Слуги народу» розповів про обставини розгляду в Раді клопотання на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності, яке генпрокурор Руслан Рябошапка в жовтні вніс до парламенту.

Там три було голосування. Частина або не розуміла, що це… Дехто думав, що, можливо, це прямо в залі буде. Або не зрозумів, або не хотів розуміти, — пояснив Грищук в інтерв’ю Bihus.Info.

Він також повідомив, що це було персональне рішення кожного нардепа. Грищук нагадав, що проти рішення про відповідальність Дубневича голосували фракції «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи — За життя».

У студентські роки Грищук грав у Клубі веселих і кмітливих. У 2012 року заснував студію «Мамахохотала». Виграв вибори від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі № 222 (частина Солом’янського району м. Києва). Член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Нагадаємо, що суд арештував нардепа Дубневича й призначив 90 млн грн застави. У разі внесення застави він буде змушений здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Рада 31 жовтня дозволила притягнути Дубневича до відповідальності. Причому парламент тричі голосував щодо цього питання: за дозвіл на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності (332 голоси), за дозвіл на його затримання (241 голос) і дозвіл на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (229 голосів). Під час останнього голосування «Слузі народу» допомогла фракція «Голос», оскільки власної підтримки моно більшості було б недостатньо.

Згодом детективи НАБУ вручили йому повідомлення про підозру у причетності до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця». Правоохоронці вважають, що Дубневич, зловживаючи службовим становищем, міг впливати на керівництво «Укрзалізниці», а саме сприяв закупівлі товарів за завищеними цінами у підконтрольних собі компаніях.