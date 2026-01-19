ЦВК визнала обраним нардепом «слугу» Кравця (Джокера)

Роман Кравець, фото: «Захід нет»

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Романа Кравця, якого ЗМІ називали власником відомого Telegram-каналу «Джокер».

Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ЦВК.

У ЦВК зазначили, що отримали постанову Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою було достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, котрого парламент минулого тижня обрав головою Фонду державного майна України.

Наталуха став народним депутатом за списком партії «Слуга народу», де був під номером 14.

ЦВК розглянула документи і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах, — зазначили в комісії.

Також ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Оксани Кваші на підставі подання нею відповідної заяви. Кваша була включена до виборчого списку «Слуги народу» під № 159.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що Кравець, ймовірно, не погодиться стати депутатом.