Помер нардеп зі «Слуги народу» Кабанов

Олександр Кабанов, фото: Жан Беленюк

https://racurs.ua/ua/n211448-pomer-nardep-zi-slugy-narodu-kabanov.html

Ракурс

Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов.

Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив колега Кабанова по фракції Жан Беленюк.

За моєю інформацією, помер нардеп Олександр Кабанов, — зазначив Беленюк.

Про причини смерті Кабанова Беленюк не повідомив.

Кабанов народився у серпні 1973 року. До обрання депутатом працював сценаристом Студії «Квартал 95». На виборах 2019 року він був № 87 у списку партії «Слуга народу».

У парламенті входив до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.