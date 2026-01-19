Роман Кравець, фото: УНН

Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія сьогодні, 19 січня, визнала народним депутатом від партії «Слуга народу», відмовився від мандата.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на отриманий від Кравця коментар.

Кравець повідомив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем, — зазначив він.

За словами Кравця, він своїм місцем поступається за списком «найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства».

Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом, — додав він.

Наступним за Кравцем у виборчому списку «Слуги народу» йде підприємець Богдан Козуб.

14 січня Верховна Рада призначила новим керівником Фонду державного майна народного депутата, голову парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху. Замість нього сьогодні ЦВК визнала Кравця обраним народним депутатом.

