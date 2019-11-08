По Киеву разгуливал иностранец с пистолетом и наркотиками. Фото: today.ua

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Ракурс

Иностранец с пистолетом и наркотиками разгуливал по улицам Киева. Наряд патрульной полиции при отработке Голосеевского проспекта заметил человека, который стал нервничать при виде правоохранителей. Подозрительного мужчину остановили и потребовали предъявить документы.

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Мужчина сознался, что имеет при себе пистолет и наркотики, сообщает пресс-центр полиции Киева.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у задержанного пистолет с признаками переделки и девять патронов к нему. Также у него был обнаружен пакет с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотики. Изъятые предметы отправлены на экспертизу.

Установлено, что у задержанного иностранца нет разрешения на ношение оружия. По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Житомирской области вооруженный иностранец похитил 25-летнюю украинку.