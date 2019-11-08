Шахта «Калиновская-Восточная», фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n129188-podzemnye-tolchki-neizvestnogo-proishojdeniya-vynudili-separatistov-ostanovit-rabotu-shahty.html

Ракурс

Руководство террористической организации ДНР приостановило работу расположенной в Макеевке шахты «Калиновская-Восточная» из-за усилившихся в последнее время «подземных толчков неизвестного происхождения».

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Частота этих толчков, ощущаемых жителями поселка Объединенный Советского района города Макеевки, постепенно возрастает. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Причины их возникновения в настоящее время не известны, сепаратисты планируют провести сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков.

По словам местные жителей, эти толчки начались несколько лет назад и происходят волнообразно.

Последняя их серия началась летом и стала особенно заметной осенью.

Кроме того, толчки характеризуются определенной закономерностью — чаще всего происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, иногда колебания ощущаются утром.

Из-за этого явления у домов на территории поселка трескаются стены, в некоторых местах обвалились перекрытия.

Напомним, сегодня в городе Чистяково (Торезе) Донецкой области из копанки извлекли тела двух людей.