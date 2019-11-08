Шахта «Калинівська-Східна», фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n129188-pidzemni-poshtovhy-nevidomogo-pohodjennya-zmusyly-separatystiv-zupynyty-robotu-shahty.html

Ракурс

Керівництво терористичної організації ДНР призупинило роботу розташованої в Макіївці шахти «Калинівська-Східна» через «підземні поштовхи невідомого походження», які посилилися останнім часом.

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Частота цих поштовхів, котрі відчувають жителі селища Об'єднане Радянського району міста Макіївки, поступово зростає. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Причини їх виникнення наразі не відомі, сепаратисти планують провести сейсмологічне дослідження місцевості для визначення епіцентру поштовхів.

За словами місцевих жителів, ці поштовхи почалися кілька років тому і відбуваються хвилеподібно.

Остання їхня серія почалася влітку і стала особливо помітною восени.

Крім того, поштовхи характеризуються певною закономірністю — найчастіше відбуваються ввечері і вночі майже в один і той же час, іноді коливання відчуваються вранці.

Через це явище в будинках на території селища вкриваються тріщинами стіни, в деяких місцях обвалилися перекриття.

Нагадаємо, сьогодні в місті Чистяково (Торезі) Донецької області з копанки витягли тіла двох людей.