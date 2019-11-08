США ліквідовують посаду спеціального представника в Україні, фото: pexels

https://racurs.ua/ua/n129187-ssha-likvidovuut-posadu-specialnogo-predstavnyka-v-ukrayini-zmi.html

Ракурс

Спеціальний представник США в Україні не допоможе Києву на переговорах з Москвою.

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Посаду американська влада може скасувати. Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на колишніх і діючих американських чиновників.

Видання вважає, що це стало першим сигналом зміни зовнішньої політики по відношенню до України. На це рішення нібито міг вплинути процес імпічменту президента Дональда Трампа. Цей крок журналісти назвали очікуваним.

Альона Гетьманчук, директор київського центру «Нова Європа», вважає, що присутність США в мирних переговорах по Донбасу майже нульове. Посада, яку раніше займав Курт Волкер, виявилася «токсичною». В адміністрації важко знайти чиновника для поста. Практично всі, хто був пов’язаний з напрямком по Україні, постраждали через постійні скандали.

Буде важко знайти хоч когось, хто навіть триметрової палицею погодиться торкнутися цієї роботи, — пишуть журналісти.

Раніше в США назвали ім’я інформатора, який подав скаргу на розмову Трампа і президента України Володимира Зеленського. Ним виявився Ерік Чарамелла. Він працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США.