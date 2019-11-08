США ликвидируют должность специального представителя в Украине, фото: pexels

https://racurs.ua/n129187-ssha-likvidiruut-doljnost-specialnogo-predstavitelya-v-ukraine-smi.html

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Специальный представитель США в Украине не поможет Киеву на переговорах с Москвой.

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Должность американские власти могут отменить. Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников.

Издание считает, что это стало первым сигналом изменения внешней политики по отношению к Украине. На это решение якобы мог повлиять процесс импичмента президента Дональда Трампа. Этот шаг журналисты назвали ожидаемым.

Алена Гетьманчук, директор киевского центра «Новая Европа», считает, что присутствие США в мирных переговорах по Донбассу почти нулевое. Должность, которую ранее занимал Курт Волкер, оказалась «токсичной». В администрации трудно найти чиновника для поста. Практически все, кто был связан с направлением по Украине, пострадали из-за постоянных скандалов.

Будет трудно найти хоть кого-то, кто даже трехметровой палкой согласится коснуться этой работы, — пишут журналисты.

Ранее в США назвали имя информатора, подавшего жалобу на разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Им оказался Эрик Чарамелла. Он работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.