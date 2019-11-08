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Со службы в МИД ушел человек Порошенко, фото — Википедия
Со службы в МИД ушел человек Порошенкоhttps://racurs.ua/n129186-so-slujby-v-mid-ushel-chelovek-poroshenko.htmlРакурс
Со службы в Министерстве иностранных дел Украины уволился Константин Елисеев. Дипломат, который долгое время работал послом Украины в ЕС и работал в Администрации президента Петра Порошенко, не назвал причину увольнения, но отметил, что надеется вернуться.
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Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипломатическая карьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолию Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается, — прокомментировал решение Елисеев.
Он работал заместителем министра иностранных дел Украины в 2007—2010 годах. Впоследствии пять лет представлял Киев в Европейском Союзе (2010−2015), а с 15 июля 2015 года до 16 мая 2019 года работал заместителем руководителя Администрации президента Петра Порошенко.
В мае Елисеев подал в отставку и уже в июне не работал на Банковой.
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