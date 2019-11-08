Патриарх Александрийский и всей Африки Федор II, фото: The National

https://racurs.ua/n129185-aleksandriyskiy-patriarh-priznal-pcu-video.html

Ракурс

Патриарх Александрийский и всей Африки Федор II во время зачитывания диптиха (список православных автокефальных и автономных церквей) назвал главу православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Это произошло сегодня во время возглавляемой Федором II литургии, сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

Зоря также опубликовал соответствующее видео, на котором упоминание Епифания можно услышать на 45.52.

Эту информацию также подтверждает греческий религиозный портал Romfea.gr.

Таким образом Александрийский патриархат стал вторым патриархатом, который признал ПЦУ.

Официального сообщения Александрийского патриархата по этому поводу пока нет.

Напомним, в октябре священный синод Элладской церкви признал ПЦУ. Таким образом, ПЦУ и Элладская церковь могут взаимодействовать официально.