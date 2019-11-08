Патріарх Александрійський і всієї Африки Федір ІІ, фото: The National

https://racurs.ua/ua/n129185-aleksandriyskyy-patriarh-vyznav-pcu-video.html

Ракурс

Патріарх Александрійський і всієї Африки Федір ІІ під час зачитування диптиху (списку православних автокефальних та автономних церков) назвав ім’я очільника православної церкви України митрополита Епіфанія.

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Це сталося сьогодні під час очолюваної Федором II літургії, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук речник ПЦУ архиєпископ Євстратій (Зоря).

Зоря також опублікував відповідне відео, на якому згадування Епіфанія можна почути на 45.52.

Цю інформацію також підтверджує грецький релігійний портал Romfea.gr.

Таким чином Александрійський патріархат став другим патріархатом, який визнав ПЦУ.

Офіційного повідомлення Александрійського патріархату з цього приводу наразі немає.

Нагадаємо, у жовтні священний синод Елладської церкви визнав ПЦУ. Таким чином, ПЦУ та Елладська церква можуть взаємодіяти офіційно.