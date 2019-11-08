Зі служби в МЗС пішла людина Порошенка, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129186-zi-slujby-v-mzs-pishla-ludyna-poroshenka.html

Ракурс

Зі служби в Міністерстві закордонних справ України звільнився дипломат Костянтин Єлісеєв. Дипломат, який довгий час працював послом України в ЄС і в Адміністрації президента Петра Порошенка, не назвав причину звільнення, але відзначив, що сподівається повернутися.

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Єлісеєв повідомив про своє рішення в Twitter.

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипломатична кар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжнародного авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається, — прокоментував рішення Єлісеєв.

Він працював заступником міністра закордонних справ України у 2007—2010 роках. Згодом п’ять років представляв Київ в Європейському Союзі (2010—2015), а з 15 липня 2015 року до 16 травня 2019 року працював заступником керівника Адміністрації президента Петра Порошенка.

У травні Єлісеєв подав у відставку і вже у червні не працював на Банковій.