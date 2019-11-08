Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Києвом розгулював іноземець з пістолетом і наркотиками. Фото: today.ua

Києвом розгулював іноземець з пістолетом і наркотиками (ФОТО)

8 лис 2019, 14:26
999

Іноземець із пістолетом і наркотиками розгулював вулицями Києва. Наряд патрульної поліції під час відпрацювання Голосіївського проспекту помітив чоловіка, який став нервувати, побачивши правоохоронців. Підозрілого чоловіка зупинили і попросили надати документи.

Loading...

Чоловік зізнався, що має при собі пістолет і наркотики, повідомляє прес-центр поліції Києва.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила в затриманого пістолет із ознаками переробки і дев’ять набоїв до нього. Також в іноземця було виявлено пакет із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотики. Вилучені предмети направлено на експертизу.

Києвом розгулював іноземець з пістолетом і наркотиками. Фото: Нацполіція

Києвом розгулював іноземець з пістолетом і наркотиками. Фото: Нацполіція

Києвом розгулював іноземець з пістолетом і наркотиками. Фото: Нацполіція

Встановлено, що затриманий іноземець не має дозволу на зброю. За цих фактом порушено кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних речовин без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі терміном до семи років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Житомирській області озброєний іноземець викрав 25-річну українку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини