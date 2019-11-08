Києвом розгулював іноземець з пістолетом і наркотиками. Фото: today.ua

https://racurs.ua/ua/n129189-kyievom-rozguluvav-inozemec-z-pistoletom-i-narkotykamy-foto.html

Ракурс

Іноземець із пістолетом і наркотиками розгулював вулицями Києва. Наряд патрульної поліції під час відпрацювання Голосіївського проспекту помітив чоловіка, який став нервувати, побачивши правоохоронців. Підозрілого чоловіка зупинили і попросили надати документи.

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Чоловік зізнався, що має при собі пістолет і наркотики, повідомляє прес-центр поліції Києва.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила в затриманого пістолет із ознаками переробки і дев’ять набоїв до нього. Також в іноземця було виявлено пакет із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотики. Вилучені предмети направлено на експертизу.

Встановлено, що затриманий іноземець не має дозволу на зброю. За цих фактом порушено кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних речовин без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі терміном до семи років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Житомирській області озброєний іноземець викрав 25-річну українку.