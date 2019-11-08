Дубневич потрапив у СІЗО попри сплачену заставу у 100 млн грн, фото — Цензор

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Народний депутат України Ярослав Дубневич потрапив у слідчий ізолятор попри сплачену заставу у 100 млн грн.

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Про рішення етапувати нардепа до виголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розповів його адвокат Олексій Шевчук, повідомляє «Українська правда».

Заставу за нардепа вносили 6 та 7 листопада кілька осіб. На момент виголошення рішення ВАКС сплатили 100 млн грн (на 10 млн більше, ніж визначив згодом суд).

Адвокат вважає, що запроторювати Дубневича в СІЗО не мали права, оскільки той виконав рішення суду і сплатив заставу.

Вчора вчинили злочин троє співробітників НАБУ і хтось з офісу президента або інших коридорів влади, хто дав вказівку терміново його затримати за повної відсутності ризиків, — вважає адвокат.

Шевчук додав, що сьогодні подав до Шевченківського райсуду заяву про незаконне затримання свого клієнта, а на початку наступного тижня підготує звернення до Європейського суду з прав людини.

Захиснику невідомо, де наразі перебуває Дубневич, і він звернувся з цього приводу до НАБУ.

Нагадамо, що вчора увечері Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 90 млн грн.