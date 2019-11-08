Автоновини: водія фури у Києві двічі за добу зловили на пиятиці за кермом, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129191-zacharovanyy-makdrayv-vodiya-fury-u-kyievi-dvichi-za-dobu-zlovyly-na-pyyatyci-za-kermom-video.html

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Водія фури у Києві патрульні поліцейські двічі за добу зловили на пиятиці за кермом. Спочатку він напідпитку потрощив паркани, намагаючись вантажівкою заїхати на «Макдрайв», а наступного ранку поліція повторно зупинила його.

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Водій Renault вляпався в історію на вулиці Вишгородській, повідомляє «Київ оперативний». Він невдало заїхав на «Макдрайв», потрощивши там паркани. Водія затримали патрульні і драгер показав сильне сп’яніння — 2,73 проміле.

Вантажівку, яка паралізувала рух на парковці та заблокувала роботу ресторану «Макдональдс», відпаркував у безпечне місце товариш п’яного водія.

Той вирішив продовжити пригоди, зателефонував напарнику і вони продовжили «відпочинок» в кабіні фури. Згодом викликали до себе й повію.

Уранці водії вирішили продовжити рейс і виїхали із «Макдрайву». Але вже через 700 метрів їх знову зупинили патрульні. Цього разу драгер показав 1,22 проміле і на водія склали другий протокол.