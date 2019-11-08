Трамп пообіцяв розсекретити фрагмент стенограми розмови із Зеленським. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129211-tramp-zayavyv-pro-gotovnist-opublikuvaty-sche-odnu-stenogramu-rozmovy-z-zelenskym.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявив про готовність опублікувати ще одну стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Глава США має на увазі телефонний дзвінок, який він зробив, щоб привітати Зеленського з перемогою на виборах. Трамп опублікує стенограму, якщо цього вимагатимуть представники Демократичної партії. При цьому глава США наголосив, що не дуже хоче це робити, бо це «поганий прецедент». Про це повідомляє Independent.

Ми гарно поспілкувалися з президентом України. Розмова була ідеальною. У мене була й інша розмова, про яку ніхто не знав, і я розумію, що вони також захочуть, щоби її оприлюднили, — зазначив Трамп.

Крім того, за інформацією CNN, сьогодні палата представників Конгресу США оприлюднила стенограми свідчень головного експерта Ради національної безпеки по Україні Олександра Віндмана та колишнього співробітника Ради національної безпеки Фіони Хілл у справі про імпічмент Трампа. Віндман був одним із тих чиновників, які чули розмову Трампа й Зеленського.

Нагадаємо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Справа імпічменту почала розглядатися після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.