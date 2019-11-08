Mercedes-Benz розробить повністю електричний «Гелендваген». Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n129210-mercedes-benz-vypustyt-povnistu-elektrychnyy-gelendvagen.html

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Компанія Mercedes-Benz «Мерседес-Бенц» планує випустити модель автомобіля G-Class з електричним двигуном.

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У концерні обговорювали майбутнє «Гелендвагена» й було озвучено пропозицію рано чи пізно зняти дорогий позашляховик з конвеєра. Керівництво компанії заявило, що «Гелик» — це останній автомобіль, від виробництва якого відмовилася б компанія. Про це повідомив голова відділу переходу до цифрової моделі бізнесу Daimler AG Саша Паленберг у Twitter.

Планується, що у майбутньому «Гелендваген» стане повністю електричним і, швидше за все, увійде в лінійку EQ. Про можливу появу популярного джипа від «Мерседес» з електричним двигуном чутки ширилися ще в 2018 році.

Тоді ініціатором випуску такої моделі виступив популярний актор Арнольд Шварценеггер, який звернувся з відповідною ідеєю до глави Daimler Дітера Цетше. Сам «Залізний Арні» має у власному гаражі електричний «Гелик», який зроблений по спецзамовленню. Цетше тоді відповів, що у майбутньому всі моделі німецького бренду отримають електрифіковані версії.

Однак лише зараз стало офіційно відомо, що повністю електричний «Гелендваген» все ж з’явиться на на ринку.

Нагадаємо, у вересні компанія Mercedes-Benz розсекретила перші зображення концепту серійного ліфтбека EQS. Це авто поповнить лінійку машин компанії, які оснащені електричними двигунами.