На хабарі погоріли посадовці Державної екологічної інспекції у Харківській області. Фото: zn.ua

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Хабар в розмірі 250 тис. грн отримав начальник одного з відділів Державної екологічної інспекції в Харківській області.

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Ці гроші керівник спільно з інспектором з охорони навколишнього природного середовища отримали від директора одного з державних підприємств. Про це 8 листопада повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Слідчі встановили, що посадовці вимагали вищевказану суму в директора держпідприємства й обіцяли, що в разі сплати він уникне негативних наслідків за результатами проведеної перевірки стану дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Зловмисників затримали після одержання грошей.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру, а також готуються клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 листопада в Києві на хабарі в 15 тис. дол. погоріла головний юрисконсульт Національного банку України. За ці гроші службова особа НБУ через посередника запропонувала директору товариства, що здійснює діяльність з обміну валюти, посприяти в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.