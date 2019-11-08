На взятке погорели чиновники Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Фото: zn.ua

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Взятку в размере 250 тыс. грн получил начальник одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

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Эти деньги руководитель совместно с инспектором по охране окружающей природной среды получили от директора одного из государственных предприятий. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следователи установили, что должностные лица требовали вышеуказанную сумму у директора госпредприятия и обещали, что в случае уплаты он избежит негативных последствий по результатам проведенной проверки состояния соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Злоумышленников задержали после получения денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении, а также готовятся ходатайства в суд об избрании меры пресечения. Расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины

Напомним, 7 ноября в Киеве на взятке в 15 тыс. долл. погорела главный юрисконсульт Национального банка Украины. За эти деньги должностное лицо НБУ через посредника предложила директору общества, осуществляющего деятельность по обмену валюты, посодействовать в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.