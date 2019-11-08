Плавець Михайло Романчук. Фото: ngu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129208-ukrayinskyy-plavec-romanchuk-zdobuv-zoloto-ta-pobyv-rekord-kubka-svitu-v-katari-foto.html

Ракурс

Михайло Романчук, український плавець, шокував глядачів на змаганнях в катарській Досі.

Loading...

На етапі світу українець здобув золоту медаль. Спершу він виборов «срібло» на дистанції 400 м вільним стилем й згодом став кращим та дистанції в 1 тис. 500 м. Романчук проплив її за 14:51.61, цей результат став рекордним в історії Кубка світу. Про це 8 листопада повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook із посиланням на повідомлення Міжнародної федерації плавання.

Перемога з рекордом! Вітаємо Михайла Романчука з «золотом Дохи». 14.51,61 — час, який український плавець показав на дистанції 1500 м вільним стилем став новим рекордом Кубка світу, — йдеться в повідомленні.

Срібну медаль здобув представник Чехії Ян Мік (результат — 14:58.30), а бронзову медаль в Угорщину доставить Гергелі Гюрта (14:59.88).

Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук днями завоювала срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбувався у столиці Катару.