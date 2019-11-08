Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n129206-pogoda-v-ukrayini-na-9-lystopada-bude-hmarno-perevajno-bez-opadiv-karta.html

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Погода в Україні 9 листопада прогнозується хмарна, в окремих областях пройдуть дощі.

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Вдень дощитиме в Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Вночі обіцяють дощі в більшості регіонів. Температура повітря вночі прогнозується від 6° до 12° тепла. Вдень очікується 11−20° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується південний та східний 7−12 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 9 листопада очікується дощова вдень та вночі. Температура повітря вночі 8−10° тепла, а вдень 15−17° вище нуля.

У Львові найближчої доби дощ йтиме вночі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° вище нуля за Цельсієм, вдень 15−17° тепла.

В Одесі у суботу без істотних опадів. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 18−20° тепла.

У Дніпрі завтра мешканцям обласного центру обіцяють хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря прогріється 8−10° тепла, а вдень очікується 17−19° вище нуля.

У Харкові найближчої доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря 7−9° тепла, вдень 11−13° вище нуля.

У Карпатах 9 листопада вночі дощитиме. Температура повітря вночі 8−10° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж доби.

Нагадаємо, 8 листопада синоптики обіцяли теплу погоду в Україні, прогнозували, що низку областей накриють дощі.