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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 8 листопада: синоптики обіцяють переважно хмарність з проясненнями (КАРТА)

7 лис 2019, 15:44
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Погода в Україні 8 листопада прогнозується тепла, низку областей накриють дощі.

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Дощ обіцяють у більшості регіонів вночі, вдень опади очікуються в західних регіонах. Найближчої ночі температура вночі становитиме 4−13°, вдень 10−20° вище нуля. Вітер по всій Україні очікується південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 листопада прогнозується дощова вночі, а вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі 7−9° вище нуля, а вдень 11−13° тепла.

У Львові найближчої доби очікуються дощі вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° вище нуля, вдень 11−13° тепла.

В Одесі в п’ятницю синоптики прогнозують погоду без істотних опадів. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень повітря прогріється до 17−19° тепла.

У Дніпрі завтра Гідрометцентр прогнозує хмарність з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть 9−11° тепла, а вдень очікується 15−17° вище нуля.

У Харкові в останній робочий день тижня вночі дощ, а вдень — без опадів. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

У Карпатах 8 листопада значні дощі обіцяють і вночі, і вдень. Температура повітря вночі 4−8° тепла, вдень 10−14° вище нуля.

Погода в Україні на 8 листопада. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 8 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж доби.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, на початку тижня синоптик Наталя Діденко обіцяла, що в Україну повернеться тепла погода. Прогнозувалися несуттєві дощі та тумани.

Джерело: Ракурс


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