Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129143-pogoda-v-ukraine-na-8-noyabrya-sinoptiki-obeschaut-preimuschestvenno-oblachnost-s-proyasneniyami.html

Ракурс

Погода в Украине на 8 ноября прогнозируется теплая, ряд областей накроют дожди.

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Дождь обещают в большинстве регионов ночью, днем осадки ожидаются в западных регионах. Ближайшей ночью температура ночью составит 4−13°, днем 10−20° выше нуля. Ветер по всей Украине ожидается юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 ноября прогнозируется дождливая ночью, а днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью 7−9° выше нуля, а днем 11−13° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидаются дожди днем и ночью. Столбики термометров ночью покажут 4−6° выше нуля, днем 11−13° тепла.

В Одессе в пятницу синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем воздух прогреется до 17−19° тепла.

В Днепре завтра Гидрометцентр прогнозирует облачность с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут 9−11° тепла, а днем ожидается 15−17° выше нуля.

В Харькове в последний рабочий день недели ночью дождь, а днем — без осадков. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем 15−17° выше нуля.

В Карпатах 8 ноября значительные дожди обещают и ночью, и днем. Температура воздуха ночью 4−8° тепла, днем 10−14° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, в начале недели синоптик Наталья Диденко обещала, что в Украину вернется теплая погода. Прогнозировались несущественные дожди и туманы.