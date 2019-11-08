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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 9 ноября: облачно, преимущественно без осадков (КАРТА)

8 ноя 2019, 20:09
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Погода в Украине на 9 ноября прогнозируется облачная, в отдельных областях пройдут дожди.

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Днем дожди в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Ночью обещают дожди в большинстве регионов. Температура воздуха ночью прогнозируется от 6° до 12° тепла. Днем ожидается 11−20° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается южный и восточный 7−12 м/сек. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 9 ноября ожидается дождливая днем и ночью. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, а днем 15−17° выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки дождь будет идти ночью. Столбики термометров ночью покажут 8−10° выше нуля по Цельсию, днем 15−17° тепла.

В Одессе в субботу без существенных осадков. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 18−20° тепла.

В Днепре завтра жителям областного центра обещают облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха прогреется 8−10° тепла, а днем ожидается 17−19° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 11−13° выше нуля.

В Карпатах 9 ноября ночью дождь. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем 15−17° выше нуля.

Погода в Украине на 9 ноября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 9 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 8 ноября синоптики обещали теплую погоду в Украине, прогнозировали, что ряд областей накроют дожди.

Источник: Ракурс


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